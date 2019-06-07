Teröristlerin korkulu rüyası jandarmanın keskin nişancıları 07.06.2019 13:57

Karadeniz'de güvenlik güçlerince yürütülen başarılı operasyonlarla bölge, PKK'lılardan temizlenirken, jandarmanın keskin nişancıları ise yeni terörist grupların sızma girişimine karşı belirlenen noktalara konuşlandırıldı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyon yaparak, 'alarm' konumuna geçti.

Karadeniz'de, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonlarla örgüte büyük darbe vuruldu. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Jandarma Özel Harekat timleri (JÖH) ve komandolar; Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Ordu ve Tokat kırsalında eş zamanlı operasyonlarını sürdürerek, 'alarm' durumuna geçti. Karadeniz'in bitki örtüsü, kayalıklı yamaç arazisi ve sık ormanlık alanlarında kendilerine mevzi oluşturan jandarmanın özel keskin nişancıları da gece görüş dürbünlü silahlarıyla JÖH ve komandoların operasyonlarına destek veriyor. Giresun kırsalında 2 teröristin yakalanmasının ardından Giresun, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında ele geçirilen sığınak ve erzak depolarının imhasıyla bölgede teröristlere ağır darbe vuruldu.

BÖLGEDE PKK'NIN İZİ SİLİNDİ

PKK'nın Kandil'deki kamplarında eğitim alan bir grup terörist, sözde 'Karadeniz Açılım Grubu' adıyla 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli üzerinden Doğu Karadeniz'e sızdı. 2'şerli ve 4'erli gruplara ayrılan teröristlere ilk büyük darbe, 30 Eylül 2016'da Ordu'nun Mesudiye kırsalında vuruldu. 6 kişilik terörist grubu, kış üslenmesi hazırlığındayken, operasyonla etkisiz hale getirildi. Giresun, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında kalan teröristler de bölgede çeşitli eylemler yaparak, güvenlik güçlerinin operasyonlarının yoğunlaşması sonucu yeniden Tunceli'ye kaçma girişiminde bulundu.

Giresun kırsalında 1 PKK'lı teröristin teslim olmasının ardından yazdığı günlüğünü ele geçiren güvenlik güçleri, geçen yıl, operasyon düzenledi. İçişleri Bakanlığı'nın 'terörden arananlar listesi'nin 'kırmızı' kategorisinde yer alan teröristlerin de aralarında olduğu 4 terörist daha bu sayede etkisiz hale getirildi. Son 5 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilirken, 3'ü teslim oldu, 6'sı ise yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin, 'terörden arananlar listesi'nin 'kırmızı' kategorisinde, 7'sinin ise 'gri' kategoride olduğu tespit edildi. Karadeniz kırsalından Tunceli'ye kaçan 2 PKK'lı terörist de burada öldürüldü. Bölgede PKK'nın izinin silinmesinin ardından arazi arama- tarama faaliyetleri de yoğunlaştırıldı.

SİLAHLAR VE SD KARTLAR KRİMİNAL İNCELEMEDE

Bölgede son kalan, 'Kawa' kod adlı İranlı terörist Behrüz Dudkanlu, aç kalınca Giresun kırsalında 17 Mayıs'ta güvenlik güçlerine teslim olurken, 'gri' kategoride aranan, 'Aras Faraşin' kod adlı terörist Aras Aslan ise 22 Mayıs'ta Güce'deki HES şantiyesinde yiyecek ararken yakalandı. Teröristler, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.