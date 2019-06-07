Tatilciler dönüş yolunda
Ramazan Bayramı sonrası tatillerini bitirip, dönüşe geçenler, dün gece TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun azaldığı görülürken, İstanbul yönünde akıcı trafik oluştu. TEM yolunda, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor. Çanakkale feribot iskelelerinde ise, tatilcilerin dönüşe erken geçmesi nedeniyle bayramın 2'nci ve 3'üncü günü olan araç yoğunluğu bugün de görüldü.
07.06.2019 13:24
- Son Güncelleme: 07.06.2019 13:26
ÇANAKKALE'DE YOĞUNLUK
Çanakkale feribot iskelelerinde, tatilcilerin dönüşe erken geçmesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günü olan araç yoğunluğu bugün de görüldü. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.
DİĞER GALERİLER