Tatilciler dönüş yolunda

ÇANAKKALE'DE YOĞUNLUK

Çanakkale feribot iskelelerinde, tatilcilerin dönüşe erken geçmesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günü olan araç yoğunluğu bugün de görüldü. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.