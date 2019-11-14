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Terör örgütü PKK/YPG bebek katilidir!

Terör örgütü PKK/YPG aralarında kadın çocuk ve bebeklerin de olduğu binlerce sivili katletti. Bu bebeklerden biri 31 Temmuz 2018'de Hakkari'de katledilen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya diğeri ise 10 Ekim 2019'da Şanlıurfa'da katledilen 9 aylık Muhammed Omar'dır. İşte terör örgütü YPG/PKK'nın katliam ve provokasyonlarından bazıları...

14.11.2019 05:26 - Son Güncelleme: 14.11.2019 05:26
Terör örgütü PKK/YPG bebek katilidir!

İşte terör örgütü YPG/PKK'nın katliam ve provokasyonlarından bazıları...

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Terör örgütü PKK/YPG bebek katilidir!

Terör örgütü YPG/PKK kiliselere zarar verdi, Türkiye onarıyor

Terör örgütü PKK/YPG bebek katilidir!

Dershaneden çıkıp evine giden Serap Eser'in bindiği otobüs PKK'lı teröristler tarafından ateşe verildi. Eser 29 gün komada kaldıktan sonra şehit oldu.

Terör örgütü PKK/YPG bebek katilidir!
Terör örgütü PKK/YPG bebek katilidir!

Terör örgütü YPG/PKK'dan kirli provokasyon!

Terör örgütü PKK/YPG aralarında kadın çocuk ve bebeklerin de olduğu binlerce sivili katletti. Bu bebeklerden biri 31 Temmuz 2018'de Hakkari'de katledilen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya diğeri ise 10 Ekim 2019'da Şanlıurfa'da katledilen 9 aylık Muhammed Omar'dır. İşte terör örgütü YPG/PKK'nın katliam ve provokasyonlarından bazıları...

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Terör örgütü PKK/YPG bebek katilidir!
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