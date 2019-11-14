Terör örgütü PKK/YPG bebek katilidir!
Terör örgütü PKK/YPG aralarında kadın çocuk ve bebeklerin de olduğu binlerce sivili katletti. Bu bebeklerden biri 31 Temmuz 2018'de Hakkari'de katledilen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya diğeri ise 10 Ekim 2019'da Şanlıurfa'da katledilen 9 aylık Muhammed Omar'dır. İşte terör örgütü YPG/PKK'nın katliam ve provokasyonlarından bazıları...
14.11.2019 05:26
- Son Güncelleme: 14.11.2019 05:26
İşte terör örgütü YPG/PKK'nın katliam ve provokasyonlarından bazıları...
Terör örgütü YPG/PKK'dan kirli provokasyon!
Terör örgütü PKK/YPG aralarında kadın çocuk ve bebeklerin de olduğu binlerce sivili katletti. Bu bebeklerden biri 31 Temmuz 2018'de Hakkari'de katledilen 10 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya diğeri ise 10 Ekim 2019'da Şanlıurfa'da katledilen 9 aylık Muhammed Omar'dır. İşte terör örgütü YPG/PKK'nın katliam ve provokasyonlarından bazıları...
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