Terör örgütü DEAŞ'a en ağır darbeyi Türkiye vurdu! İşte Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele bilançosu...
Türkiye'nin vurduğu ağır darbeler ve son olarak Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki varlığı sona yaklaştı, Avrupa'da panik havası başladı. DEAŞ'ın Avrupalı teröristlerinin ülkelerine gönderilmesi gündemin bir numaralı maddesi oldu. Tüm bunlar yaşanırken Batı medyası algı oyunları yaparak Türkiye'yi "DEAŞ'ı destekleyen ülke" olarak göstermeye çalıştı. Fakat Türkiye DEAŞ'ı terör örgütü olarak tanıyan ilk ülkey ve mücadeleyi kararlılıkla sürdüren tek ülkeydi. İşte Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği o mücadelenin rakamları...
14.11.2019 00:29
- Son Güncelleme: 14.11.2019 00:40
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