Terör örgütü DEAŞ'a en ağır darbeyi Türkiye vurdu! İşte Türkiye'nin DEAŞ ile mücadele bilançosu...

Terör örgütü DEAŞ'a karşı kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yurt içi ve dışında düzenlediği operasyonlarla örgüte büyük darbe vururken teröristlerin planladığı çok sayıda eylem engellendi. İşte Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinin rakamları...