Terör örgütü YPG/PKK’dan kirli provokasyon! 14.11.2019 05:04

Terör örgütü YPG/PKK Tel Abyad ve Kamışlı’da çocuk parkı, kilise, okul, ve hastaneleri terör üssü yaparak Türkiye’ye yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Amaçları TSK’yı bu saldırılara karşılık vermeye zorlayıp “Türkiye sivil yerleşim yerlerini ve ibadethaneleri vuruyor” imajı oluşturmaktı. Ancak TSK, bu provakasyonlara gelmeyip azami hassasiyet göstermektedir.