📍TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2022! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Teravih vakitleri! Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Evde, cemaatle Teravih namazı kılınışı!

Dünyadaki milyonlarca inanan bir teravih namazı için daha geri sayıma başladı. Yarın yurdumuzun dört bir yanında binlerce müslüman ilk oruçlarını tutacak.

Teravih namazı ne zaman saat kaçta kılınacak? İşte il il 1 Nisan teravih namazı vakitleri...