Temeli 2014 yılında AK Partili İBB döneminde atılan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı hizmete açıldı
Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının 10 gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Metro hattının test sürüşleri AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde 19 Mart 2019 tarihinde yapılmıştı. Metro hattı; İstanbul'un ikinci, Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu olma özelliğini taşıyor.
TEMELİ 2014 YILINDA ATILDI
Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının hizmete açıldığı bildirildi.
Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşuyor. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip.
TEST SÜRÜŞLERİ 19 MART 2019 TARİHİNDE YAPILMIŞTI
AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal döneminde Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro A.Ş.'nin Twitter'daki resmi hesaplarından 19 Mart 2019 tarihinde yapılan paylaşımlarda Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının test sürüşleri yapıldığını duyurulmuştu.
İBB: "BAŞKAN MEVLÜT UYSAL, ARAÇ TEST SÜRÜŞÜNE KATILDI"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 19 Mart 2019 tarihinde yapılan paylaşımda; "Başkan Uysal, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştiren Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nın 'Araç Test Sürüşü'ne katıldı" ifadeleri kullanıldı.
METRO A.Ş.: "MECİDİYEKÖY-MAHMUTBEY METRO HATTININ ARAÇ TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi Metro A.Ş.'nin 19 Mart 2019 tarihinde yaptığı paylaşımda; "İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, ilçe belediye başkanları ve Genel Müdürümüz Kasım Kutlu; Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy - Mahmutbey metro hattının "Araç Test Sürüşü"nü gerçekleştirdi. Hayırlı olsun. #ibb #metro #metroistanbul" denildi.