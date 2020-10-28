Temeli 2014 yılında AK Partili İBB döneminde atılan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattı hizmete açıldı

TEMELİ 2014 YILINDA ATILDI

Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey metrosunun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının hizmete açıldığı bildirildi.

Temeli 2014'te atılan ve 6 ilçeyi birbirine bağlayan hat, 18 kilometre uzunluğunda ve 15 istasyondan oluşuyor. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip.