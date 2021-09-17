TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin geliştirdiği araçları inceledi. Bakan Varank, "Gençlerimizin şevkini, gayretini ve bu kadar ileri teknoloji algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'sini arkadaşlarımız inşa edecekler" dedi.
17.09.2021 12:24
- Son Güncelleme: 17.09.2021 12:26
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otonom araç teknolojisinde Türkiye'nin başarı hikayesinin gençler sayesinde yazılacağını ifade etti.
Bakan Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin geliştirdiği araçları inceledi.