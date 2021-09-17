TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi

Otonom araçların dünyanın gündeminde olduğuna işaret eden Varank, "Bütün markalar, elektrikli araçların yanında otonom araçlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu da yapay zeka, görüntü işleme gibi gerçekten ileri teknolojileri çalışmayı gerektiren bir alan." diye konuştu.