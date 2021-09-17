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Haberler Güncel TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi

TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin geliştirdiği araçları inceledi. Bakan Varank, "Gençlerimizin şevkini, gayretini ve bu kadar ileri teknoloji algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye'sini arkadaşlarımız inşa edecekler" dedi.

17.09.2021 12:24 - Son Güncelleme: 17.09.2021 12:26
TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otonom araç teknolojisinde Türkiye'nin başarı hikayesinin gençler sayesinde yazılacağını ifade etti.

Bakan Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin geliştirdiği araçları inceledi.

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TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi

Üniversite öğrencileriyle çalışmalarına ilişkin sohbet eden Bakan Varank, geliştirilen iki otonom aracı kullandı, takım formalarını imzaladı. Bakan Varank, daha sonra yarışın startını verdi.

TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi

Varank, gazetecilere, gençlerin yaptıkları araçlarla otonom bir şekilde yolcu alıp indirme, trafik işaretlerine uyma, aracı park etme gibi işlemleri bitirmeleri gerektiğini söyledi.

TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi

Otonom araçların dünyanın gündeminde olduğuna işaret eden Varank, "Bütün markalar, elektrikli araçların yanında otonom araçlarla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu da yapay zeka, görüntü işleme gibi gerçekten ileri teknolojileri çalışmayı gerektiren bir alan." diye konuştu.

TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda büyük heyecan! Bakan Varank tek tek inceledi

Varank, geleceğin teknolojileriyle çalışma yapmaya başlayan gençlerle yarışma düzenlediklerini belirterek şöyle devam etti:

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