Selçuk Bayraktar yarışmacı gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: "Konum atın geliyorum gençler"

"OTOMOTİVDEKİ EN BÜYÜK DEVRİM, ŞU ANDA AKILLI VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÜZERİNDEN DÖNÜYOR"

Ziyaretin ardından yaptığı açıklama yapan Bayraktar, ilk defa TEKNOFEST 2018'de düzenledikleri yarışmanın yıldan yıla çok daha iyi noktaya geldiğini dile getirdi.