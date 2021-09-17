Selçuk Bayraktar yarışmacı gençlerin çağrısına kayıtsız kalmadı: "Konum atın geliyorum gençler"
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sanatçı Mirkelam'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle "Konum atın geliyorum gençler" karşılığını vererek mücadelenin dördüncü gününde yarışmacıların heyecanına ortak oldu.
Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nde devam eden Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda Bayraktar, gençlerle bir araya geldi.
Yarışmacı gençlerin sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıya kayıtsız kalmayan Bayraktar, Mirkelam'ın "Her Gece" şarkısı eşliğinde koşarken çekilen görüntüleriyle karşılık vererek "Konum atın geliyorum gençler" dedi.
Sosyal medya ortamında başlayan mesajlaşma Bilişim Vadisi'nde sona erdi. Bayraktar, yarışmanın dördüncü gününde Bilişim Vadisi'ne gelerek gençlerin heyecanına ortak oldu.
Yarışmada Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile öğrencilerin geliştirdiği araçları inceleyen Bayraktar, takım üyeleriyle fotoğraf çektirdi. Takımların talebi üzerine bazı araçları imzalayan Bayraktar, "Hazır Araç" kategorisinde İstanbul Teknik Üniversitesinin "Racing Driverless" aracı için geri sayımla yarışı başlattı.