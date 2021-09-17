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Türkiye'nin gururu İHA ve SİHA'lar Ermeni basınında! İşte hava, kara ve denizde dünyanın en güçlü orduları

Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarıları ile dünyanın gözünü kendisine çeviren Türk SİHA'ları son olarak Ermeni basınında yer aldı. Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından olan The Armenian Weekly, "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" manşetini attı. Haberde İHA ve SİHA'lardan övgü ile bahsederken "Türk halkının gurur kaynağı" denildi. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangisi oldu? Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? İşte hava, kara ve deniz gücüyle dünyanın en güçlü orduları.

17.09.2021 14:34 - Son Güncelleme: 17.09.2021 14:34
Türkiye’nin gururu İHA ve SİHA’lar Ermeni basınında! İşte hava, kara ve denizde dünyanın en güçlü orduları

Türkiye'nin her yıl daha da büyüyen savunma bütçesi bir yandan küresel savunma medyasının dikkatini çekerken diğer yandan komşu ülkelerde ses getirmeye devam ediyor.

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Türkiye’nin gururu İHA ve SİHA’lar Ermeni basınında! İşte hava, kara ve denizde dünyanın en güçlü orduları

Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly'de yayınlanan "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" başlıklı yazıda ise Türkiye'nin savunma sanayini adım adım nasıl geliştirdiği anlatıldı. 2019 yılında dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10'a gireceğinin altı çizildi.

Türkiye’nin gururu İHA ve SİHA’lar Ermeni basınında! İşte hava, kara ve denizde dünyanın en güçlü orduları

TÜRK HALKI İÇİN GURUR KAYNAĞI
Baykar Teknoloji'ye de yer verilen yazıda, Türk hava kuvvetlerinde devrim yaratan Selçuk Bayraktar'ın Türkiye'nin ilk yerli ve operasyonel İHA sistemlerinin mimarı olduğu belirtildi.

Türkiye’nin gururu İHA ve SİHA’lar Ermeni basınında! İşte hava, kara ve denizde dünyanın en güçlü orduları

Baykar'ın ürettiği, uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insansız savaş hava aracı İHA'ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna, Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildiği aktarıldı. Türk insansız hava araçlarının, Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.


Türkiye’nin gururu İHA ve SİHA’lar Ermeni basınında! İşte hava, kara ve denizde dünyanın en güçlü orduları

HEDEF 2023
Yazıda "Türkiye yalnızca askeri savaş araçlarını ihraç etmekle kalmıyor, müttefiklerini de eğiterek politik etkisini artırıyor. Türk savunma şirketlerinin hedefi 2023 yılında ülkenin savunma endüstrisini bütünüyle dışa bağımlılıktan kurtarmak" denildi.

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