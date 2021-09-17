Türkiye'nin gururu İHA ve SİHA'lar Ermeni basınında! İşte hava, kara ve denizde dünyanın en güçlü orduları
Dağlık Karabağ ve Doğu Akdeniz'deki başarıları ile dünyanın gözünü kendisine çeviren Türk SİHA'ları son olarak Ermeni basınında yer aldı. Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından olan The Armenian Weekly, "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" manşetini attı. Haberde İHA ve SİHA'lardan övgü ile bahsederken "Türk halkının gurur kaynağı" denildi. Peki dünyanın en güçlü ordusu hangisi oldu? Türkiye dünyanın en güçlü orduları arasında kaçıncı sırada yer aldı? Hangi ülkenin hava, kara ve deniz gücü diğer ülkelere fark atıyor? İşte hava, kara ve deniz gücüyle dünyanın en güçlü orduları.
17.09.2021 14:34
- Son Güncelleme: 17.09.2021 14:34
Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly'de yayınlanan "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" başlıklı yazıda ise Türkiye'nin savunma sanayini adım adım nasıl geliştirdiği anlatıldı. 2019 yılında dünyanın en büyük 12. silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10'a gireceğinin altı çizildi.
Baykar'ın ürettiği, uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insansız savaş hava aracı İHA'ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna, Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildiği aktarıldı. Türk insansız hava araçlarının, Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.