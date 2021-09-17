Türkiye’nin gururu İHA ve SİHA’lar Ermeni basınında! İşte hava, kara ve denizde dünyanın en güçlü orduları

Baykar'ın ürettiği, uzaktan kumandalı veya otonom uçuş operasyonları yapabilen insansız savaş hava aracı İHA'ların operasyonlardaki başarılarından sonra Ukrayna, Polonya ve diğer ülkeler tarafından tercih edildiği aktarıldı. Türk insansız hava araçlarının, Türk halkı için bir gurur kaynağı olduğu ifade edildi.



