YANGIN İHBARLARI İKİ AYRI BAŞLIKTA BİLDİRİLECEK

Mobil uygulama sayesinden yangın ihbarlarının iki ayrı başlıkta bildirileceğini kaydeden Bakan Çiftçi, ''Uygulamamızda 'Orman' ve 'Bina İçi' yangın ihbarlarını birbirinden ayırdık. Bu sayede çağrınız zaman kaybetmeden doğrudan İtfaiyemize veya Orman teşkilatımıza ulaşıyor. Göndereceğiniz hassas konum ve fotoğraflarla ekiplerimiz yangının boyutunu yola çıkmadan analiz ediyor; en doğru teçhizatla, en kısa sürede müdahale ederek olası faciaların ve kayıpların önüne geçiyor'' açıklamasında bulundu.

Uygulamada 'Diğer İhbarlar' menüsünde yer aldığını belirten Bakan Çiftçi, 'terör, kaçakçılık ve düzensiz göçmen hareketliliğinden, cinsel saldırı veya intihar girişimi gibi saniyelerin hayati olduğu vakalara kadar pek çok kritik durum için tasarlandığını belirtti.