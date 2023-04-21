TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu! 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçecek...
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da bayram yoğunluğu yaşanıyor... Ramazan Bayramı'nın ilk günü, TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, Sarayburnu'nda uzun kuyruk oluşturdu. Aileleri ile sırada bekleyen çocukların bayramlık kıyafetleriyle gemiyi ziyaret ettiği görüldü. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun, 23 Nisan'da saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak, 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacağını, ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşları selamlayarak seyrine devam edeceğini duyurdu.
21.04.2023 16:08 - Son Güncelleme: 21.04.2023 16:08