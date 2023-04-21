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Haberler Güncel TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu! 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçecek...

TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu! 23 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçecek...

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'da bayram yoğunluğu yaşanıyor... Ramazan Bayramı'nın ilk günü, TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, Sarayburnu'nda uzun kuyruk oluşturdu. Aileleri ile sırada bekleyen çocukların bayramlık kıyafetleriyle gemiyi ziyaret ettiği görüldü. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu'nun, 23 Nisan'da saat 12.00'de İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak, 21 pare top atışı ve çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlayacağını, ardından İstanbul Boğazı'nda vatandaşları selamlayarak seyrine devam edeceğini duyurdu.

21.04.2023 16:08 - Son Güncelleme: 21.04.2023 16:08
TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu! 23 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan geçecek...

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de yoğun ilgi gördü. Türk donanmasının hizmetine 10 Nisan'da giren, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar, Sarayburnu'nda uzun kuyruk oluşturdu.

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TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu! 23 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan geçecek...

Bayramın ilk gününü, içinde dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı gemiyi görmeye ayıran vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren Sarayburnu Limanı'na gelmeye başladı.

TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu! 23 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan geçecek...

Aileleri ile sırada bekleyen çocukların bayramlık kıyafetleriyle gemiyi ziyaret ettiği görüldü.

Bazı vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla geminin göründüğü her noktadan fotoğraf çektirdi.

TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu! 23 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan geçecek...

Kayıtları yapıldıktan sonra gruplara ayrılan vatandaşlar, askeri görevlilerin rehberliğinde gemiyi gezdi.

Gemide gönüllü olarak görev yapan Fatih Bulut, yaptığı açıklamada, insanlarla etkileşimde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

TCG Anadolu gemisinde bayram yoğunluğu! 23 Nisan’da İstanbul Boğazı’ndan geçecek...

Ziyaretçilerin gözlerindeki ışığı görmenin çok güzel olduğunu aktaran Bulut, "Özellikle çocuklar SİHA'nın ya da Kızılelma'nın yanında durunca, dokununca çok mutlu oluyorlar. Onlar geleceğin mühendisleri, yazılımcıları. Onlara ilham olmak çok güzel. Bu gemide görev almak çok güzel." dedi.

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