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Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili derinden etkileyen depremde yakınlarını kaybedenler Ramazan Bayramı sabahı mezarlıklara akın etti.

takvim.com.tr
21.04.2023 08:48 - Son Güncelleme: 21.04.2023 09:12
Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi

Karamanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 11 ili birden etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybedenler Ramazan Bayramı'nda unutulmadı.

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Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi

Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta birçok kişi bayram namazı sonrası yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi

Depremde vefat edenlerin ailelerine teselli vermeye çalışan vatandaşlar uzun süre mezarlıklardan ayrılmayarak, gözyaşı döktü.

Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi
Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi
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