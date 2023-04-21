Deprem bölgesinde en acı bayram! Bayram sabahı mezarlıklara akın edildi
Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili derinden etkileyen depremde yakınlarını kaybedenler Ramazan Bayramı sabahı mezarlıklara akın etti.
21.04.2023 08:48 - Son Güncelleme: 21.04.2023 09:12
Karamanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen ve 11 ili birden etkileyen asrın felaketinde hayatını kaybedenler Ramazan Bayramı'nda unutulmadı.
Hatay, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta birçok kişi bayram namazı sonrası yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.