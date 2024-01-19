TCG ANADOLU - DERYA - İSTANBUL - ARİF EKMEKÇİ ve Marlin Sida GEMİSİ özellikleri! Türkiye dünyanın en güçlü donanmalarına fark atacak! Helikopter yakıtı dahil...

Dünyanın en güçlü donanmaları listesi sık sık merak edilirken Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde listeye damga vuracak bir ilke daha imza attı. Türk Savunma Sanayi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin öncülüğünde gerçekleştirilen yerli ve milli projelerle büyük bir başarı elde etti. Bugün, Türk Donanması'na teslim edilen TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA platformları, Mavi Vatan'ın yeni döneminin habercisi olarak dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın attığı bu adımlar, gelecek yıllarda Türkiye'yi listede üst sıralara taşıyacak. Peki, Türk Donanması'nda hangi gemiler var? Türkiye, dünya sıralamasında kaçıncı sırada? İşte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na katılan 4 geminin özellikleri ve Türkiye'nin dünyadaki yeri.