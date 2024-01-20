Uzayda çay içme keyfi: Yapay Zekanın gözünden uzaya çıkan ilk Türk astronot!

Türkiye, uzaya çıkan ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı ile büyük bir gurur yaşıyor ve bu önemli olayı sürekli olarak gündemde tutuyor. Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna başlamasıyla birlikte, onun uzaydaki bir gününü yapay zekanın gözünden çizdirmeyi de ihmal etmedik. Yapay zeka, Türkiye'nin çay sevgisini benimsemiş gibi görünüyor; zira astronotumuzu çay demlerken tasvir ediyor. Alper Gezeravcı'nın uzayda yemek yaparken, çay içerken ve deney yaparken çizilen görselleri, insanda neşe ve gülümseme yaratıyor. İşte, uzaya çıkan Türk astronotun bir günü...
Uzaya gönderilen Türk astronotu yapay zeka teknolojisi ile yeniden oluşturduk. Uzaya çıkan ilk Türk ayapay zekanın katılımıyla bakın nasıl eğlenceli hale geliyor...
Türk astronot, uzaydaki ilk gününde çay demleme modülüyle çay keyfini yaşatarak geleneksel Türk misafirperverliğini uzaya taşıyor.
Ardından, uzayda özel olarak tasarlanmış mutfak modülünde Türk mutfağının lezzetleriyle kahvaltı ve öğle yemeği hazırlıkları gerçekleşiyor.