Tatvan'da şehit olan Mehmet Demir son yolculuğuna uğurlandı! Yürek dağlayan görüntü: 1 yaşındaki bebeği...
Son dakika haberi... Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Şehit Demir için askeri tören düzenlendi. Şehit Demir'in 1 yaşındaki bebeği Metehan Demir Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından babasının cenaze törenine getirildi.
06.03.2021 12:03
- Son Güncelleme: 06.03.2021 12:12
Cenaze törenine, şehit Demir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker yazıcı, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, BBP Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Yardımcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri katıldı.