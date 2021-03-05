Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvuru şartları! Atama kurası ilanı…
Gündemde binlerce kişi için müjdeli haber geldi ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı ilgi görmeye başladı. Peki Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı ataması için başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasının ayrıntılarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
Gündemde binlerce kişi için müjdeli haber geldi ve Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı ilgi görmeye başladı. Peki Sağlık Bakanlığı tabip, diş tabibi ve eczacı ataması için başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurasının ayrıntılarını haberimizin içeriğinden öğrenebilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvuru şartları gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorları üzerinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı mesleklerine ilgi duyan binlerce kişi ayrıntıları merak ediyor. Sağlık Bakanlığı atama kurası ilanı Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte başvurulara dair merak edilen tüm bilgiler…
Sağlık Bakanlığı 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı atama kurası ilanında, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır." denildi.
Buna göre,
• 1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı' yapılacak.
• 2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı' yapılacak.