Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına tabip, diş tabibi ve eczacı ataması başvuru şartları! Atama kurası ilanı…

Sağlık Bakanlığı 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama kurası ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı'nın 2021 yılı atama kurası ilanında, "Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atamayerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır." denildi.