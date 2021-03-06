87 gemi 27 uçak ve 20 helikopter ile İHA'lar katılıyor! 'Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'ndan sıcak görüntüler geldi

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'na katılmak üzere Çanakkale'ye geldi.