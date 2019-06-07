Tatilciler dönüş yolunda 07.06.2019 13:52

Ramazan Bayramı sonrası tatillerini bitirip, dönüşe geçenler, dün gece TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun azaldığı görülürken, İstanbul yönünde akıcı trafik oluştu. TEM yolunda, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor. Çanakkale feribot iskelelerinde ise, tatilcilerin dönüşe erken geçmesi nedeniyle bayramın 2'nci ve 3'üncü günü olan araç yoğunluğu bugün de görüldü.

İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girdi.

TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişinde, bayram sonrası akıcı trafik olduğu görüldü. TEM yolunda, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor.

ÇANAKKALE'DE YOĞUNLUK

Çanakkale feribot iskelelerinde, tatilcilerin dönüşe erken geçmesi nedeniyle Ramazan Bayramı'nın 2'nci ve 3'üncü günü olan araç yoğunluğu bugün de görüldü. Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilleri gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayanlar, İstanbul ve Trakya bölgesindeki kentlere geçmek için Çanakkale merkez feribot iskelesinde yoğunluk oluşturdu. Trafik polisleri, hem feribota binecek tatilcileri hem de şehir içinde giden sürücüleri yönlendirerek, trafiğin akışını sağlamaya çalıştı.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımının sağlandığı Gestaş firmasınca Çanakkale- Eceabat hattında 3, Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada- Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla sefer yapılıyor.

TEM'İN BOLU GEÇİŞİ RAHAT

D-100 ve TEM yollarının Bolu geçişinde trafikte durma ya da aksama yaşanmadı.

KIRIKKALE'DE YOĞUNLUK

Kırıkkale'de de yoğunluk yaşandı. Balışeyh ilçesi ile Kırıkkale Üniversitesi arasında bulunan yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin, il genelinde havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor.