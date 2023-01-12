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Haberler Güncel Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan bugün açacak

Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan bugün açacak

İstanbul'da bulunan Tarihi Rami Kışlası, kütüphane olarak hizmete açılıyor. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası, Avrupa'nın da sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak. Başkan Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak Rami Kışlası'nda kütüphanenin yanı sıra yaşam alanları da yer alacak.

takvim.com.tr
AJANSLAR
12.01.2023 09:21 - Son Güncelleme: 13.01.2023 00:36
Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan bugün açacak

51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi bugün hizmete açılacak.

RAMİ KIŞLASI AÇILIYOR | VİDEO İZLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kütüphane, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan bugün açacak

Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, açılış öncesi yaptığı açıklamada yaklaşık 250 yıl önce askeri kışla mantığıyla inşa edilen yapının 1980'lere kadar askeri kışla olarak kullanıldığını dile getirdi.

Yapının restorasyon sürecinin 2000'lerden sonra planlandığını kaydeden Zorlu, restorasyonun 2014'te de başladığını söyledi.

Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan bugün açacak

"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK, AVRUPA'NIN SAYILI KÜTÜPHANELERİNDEN BİRİ OLACAK"
Osman Zorlu, son 17 aydır hummalı bir çalışma yapıldığını ve kütüphanenin kapılarını açmaya hazır hale getirildiğini vurgulayarak, "Nihayetinde bu muazzam eseri kütüphaneye çeviriyoruz. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden biri olacak." dedi.

Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan bugün açacak

Dünyada en büyük alana sahip üçüncü kütüphane olduğunun altını çizen Zorlu, "Bunun dışında, 4 bin 200 kişilik oturma ve çalışma kapasitesiyle yine dünyada ilk üçte yer alan bir kütüphane. Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'de peyzaj alanı olarak 51 bin metrekarelik bir alanda, kapalı peyzaj alanı olarak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kütüphanesi." diye konuştu.

Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan bugün açacak

Zorlu, kütüphanenin aynı zamanda millet bahçesi tarzında inşa edildiğine dikkati çekti.

İnternet erişimi, kafeleri ve sanat etkinliklerinin yapılacağı galerileriyle kütüphanenin 7 gün 24 saat kullanabileceğini aktaran Zorlu, şu bilgileri verdi:

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