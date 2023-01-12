Tarihi Rami Kışlası kütüphane oldu! Başkan Erdoğan bugün açacak
İstanbul'da bulunan Tarihi Rami Kışlası, kütüphane olarak hizmete açılıyor. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak olan Rami Kışlası, Avrupa'nın da sayılı kütüphaneleri arasında yer alacak. Başkan Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak Rami Kışlası'nda kütüphanenin yanı sıra yaşam alanları da yer alacak.
51 bin metrekarelik peyzaj alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesine sahip Rami Kütüphanesi bugün hizmete açılacak.
RAMİ KIŞLASI AÇILIYOR | VİDEO İZLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak kütüphane, Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak.
Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, açılış öncesi yaptığı açıklamada yaklaşık 250 yıl önce askeri kışla mantığıyla inşa edilen yapının 1980'lere kadar askeri kışla olarak kullanıldığını dile getirdi.
Yapının restorasyon sürecinin 2000'lerden sonra planlandığını kaydeden Zorlu, restorasyonun 2014'te de başladığını söyledi.
"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK, AVRUPA'NIN SAYILI KÜTÜPHANELERİNDEN BİRİ OLACAK"
Osman Zorlu, son 17 aydır hummalı bir çalışma yapıldığını ve kütüphanenin kapılarını açmaya hazır hale getirildiğini vurgulayarak, "Nihayetinde bu muazzam eseri kütüphaneye çeviriyoruz. İstanbul'un en büyük, Avrupa'nın sayılı kütüphanelerinden biri olacak." dedi.
Dünyada en büyük alana sahip üçüncü kütüphane olduğunun altını çizen Zorlu, "Bunun dışında, 4 bin 200 kişilik oturma ve çalışma kapasitesiyle yine dünyada ilk üçte yer alan bir kütüphane. Ayrıca kütüphanemiz Türkiye'de peyzaj alanı olarak 51 bin metrekarelik bir alanda, kapalı peyzaj alanı olarak Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kütüphanesi." diye konuştu.