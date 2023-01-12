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Haberler Güncel Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9...

Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9...

Takvim Gazetesi Akbank çekiliş sonuçları açıklandı! Çekiliş sonucunda kazanan talihliler birbirinden güzel ödüllerin sahibi oldular. Kampanya kapsamında kazananlara; iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9 ve Apple Wach verilecek. Talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 27.01.2023 tarihine kadar geri dönüş yapması bekleniyor. İşte 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!

takvim.com.tr
12.01.2023 09:26 - Son Güncelleme: 12.01.2023 09:31
Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9....

Takvim Gazetesi Akbank çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "10.01.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak 5 kişi iPhone 13 128 GB Starlıght, 5 kişi Sony Playstation 5, 5 kişi Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Scooter, 5 kişi GoPro Hero 9 Black Aksiyon Kamerası, 5 kişi Apple Watch Series 7 Gps, 41 mm Midiıght kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler belirtilmiştir.'' denildi. İşte Akbank çekiliş SONUÇLARI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ...

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Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9....

iPhone 13 128 GB Starlight
"Hat ve Kart Hariçtir." ASİL TALİHLİLER

1 HÜSEYİN DÖNMEZ ANKARA
2 CEMAL AKAY ANKARA
3 SULTAN ERDOĞAN DEMİR İSTANBUL
4 HÜSEYİN FATİH ÖNDER İZMİR
5 SEMA ÇAVUŞ MANİSA

Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9....

Sony Playstation 5 ASİL TALİHLİLER

1 OSMAN EMİN KORKMAZ İSTANBUL
2 ŞABAN GÜNAY SİİRT
3 HAKAN AVCI ANKARA
4 DERYA BİRSÖZ ADANA
5 AHMET AKIN İSTANBUL

Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9....

Goldmaster Mobil Urban
E-Go2 Scooter ASİL TALİHLİLER

1 DURDANE TOLU KARAMAN
2 NİHAL ÖZKAN İSTANBUL
3 ŞENER ŞAHİNKAYA İSTANBUL
4 MELEK ÖZCAN İZMİR
5 SERPİL DEMİRCİ TEKİRDAĞ

Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9....

GoPro Hero 9 Black
Aksiyon Kamerası ASİL TALİHLİLER

1 RABİA TORUN ŞANLIURFA
2 SEMA ÇAKALLI EDİRNE
3 HASAN YILMAZ GAZİANTEP
4 HASAN HÜSEYİN PUNARKAYA DENİZLİ
5 ANIL ŞAYIP ANKARA

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