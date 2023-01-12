Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9...
Takvim Gazetesi Akbank çekiliş sonuçları açıklandı! Çekiliş sonucunda kazanan talihliler birbirinden güzel ödüllerin sahibi oldular. Kampanya kapsamında kazananlara; iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9 ve Apple Wach verilecek. Talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 27.01.2023 tarihine kadar geri dönüş yapması bekleniyor. İşte 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!
12.01.2023 09:26 - Son Güncelleme: 12.01.2023 09:31
Takvim Gazetesi Akbank çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "10.01.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak 5 kişi iPhone 13 128 GB Starlıght, 5 kişi Sony Playstation 5, 5 kişi Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Scooter, 5 kişi GoPro Hero 9 Black Aksiyon Kamerası, 5 kişi Apple Watch Series 7 Gps, 41 mm Midiıght kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler belirtilmiştir.'' denildi. İşte Akbank çekiliş SONUÇLARI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ...