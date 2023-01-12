Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 12 Ocak Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 13, Playstation 5, GoPro Hero 9....

Takvim Gazetesi Akbank çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "10.01.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak 5 kişi iPhone 13 128 GB Starlıght, 5 kişi Sony Playstation 5, 5 kişi Goldmaster Mobil Urban E-Go2 Scooter, 5 kişi GoPro Hero 9 Black Aksiyon Kamerası, 5 kişi Apple Watch Series 7 Gps, 41 mm Midiıght kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler belirtilmiştir.'' denildi. İşte Akbank çekiliş SONUÇLARI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ...