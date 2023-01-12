Örnek evlilik böyle olur! Eşinizde bu 10 davranış varsa dikkat! Hemen harekete geçin...

İletişim eksikliği, göz teması, ilişkiye yatırım yapmaktan kaçınma, uzaklaşma ve daha bir çok işaret eşlerin evliliğe değer vermediğini gösteriyor. Örnek bir evliliğin sırrı kişiden kişiye değişebilir, ancak genel olarak örnek bir evlilikte iyi iletişim, saygı, ortak hedefler, empati, sevgi ve şefkat gibi özellikler aranır. Ancak sakın unutmayın ki, her durumda bu işaretler eşinizin evliliğe değer vermediği anlamına gelmez. Bazı durumlarda, sadece geçici bir problem yaşadığı düşünülebilir. Bu nedenle, eşinizle sorunları çözmeye odaklanmalısınız.