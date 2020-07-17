Tam 1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır! Erdoğan'ın "Hayalim" dediği projelerden...

Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tüm hizmetlerin simülasyonunun yapıldığını ve başarıyla sonuçlandığını anlatan Atay, "Konya Şehir Hastanesini, işletme personelimizle eksiksiz olarak yarın hizmete açılacak şekilde hazırız. Sağlık Bakanlığınca gerekli son bürokratik işlemlerin de en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde, Konya için önemli bir ihtiyacı karşılayacak şehir hastanesinin açılışı için heyecanla gün sayıyoruz." dedi.