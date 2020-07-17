Tam 1250 yataklı Konya Şehir Hastanesi açılışa hazır! Erdoğan'ın "Hayalim" dediği projelerden...
Sağlık Bakanlığınca, kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, hizmete hazır hale getirildi. Tüm bölümleri hazır hale getirilen ve teknik cihazları tamamlanan 1250 yatak kapasiteli hastanenin, ilk etapta 862 yataklı kısmı hizmete açılacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastanelerinden biri olan Konya Şehir Hastanesinin, YDA Group tarafından, kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımı tamamlandı.
Tüm bölümleri hazır hale getirilen ve teknik cihazları tamamlanan 1250 yatak kapasiteli hastanenin, ilk etapta 862 yataklı kısmı hizmete açılacak.
Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tüm hizmetlerin simülasyonunun yapıldığını ve başarıyla sonuçlandığını anlatan Atay, "Konya Şehir Hastanesini, işletme personelimizle eksiksiz olarak yarın hizmete açılacak şekilde hazırız. Sağlık Bakanlığınca gerekli son bürokratik işlemlerin de en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Özellikle içinde bulunduğumuz bu günlerde, Konya için önemli bir ihtiyacı karşılayacak şehir hastanesinin açılışı için heyecanla gün sayıyoruz." dedi.
Necip Atay, Konya Şehir Hastanesinin 862 yataklı ilk etabının, 1 Temmuz'dan itibaren açılış için hazır hale getirildiğini aktardı.
Ameliyathaneden radyolojiye, laboratuvardan tüm teknik bölümlere kadar tıbbi cihazların, hastanede kurulumlarının yapıldığını ve personel alımlarının da tamamlandığını vurgulayan Atay, şunları kaydetti: