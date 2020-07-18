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Yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam! Temeli Başkan Erdoğan tarafından atılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün temeli atılacak olan yerli otomobil fabrikasında hazırlıklar tamamlandı. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tören sınırlı sayıda konukla yapılacak. Bölgenin limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla bilinirken, TOGG'a ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi'ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat çalışmalarında 2 bin kişi çalışacak.

18.07.2020 10:17 - Son Güncelleme: 18.07.2020 10:25
Yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam! Temeli Başkan Erdoğan tarafından atılacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) yerli otomobilinin üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait araziye kurulacak fabrikanın temel atma töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 18.00'de yapılacak.

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Yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam! Temeli Başkan Erdoğan tarafından atılacak

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda temelin atılacağı yerde stantlar kuruldu. Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tören sınırlı sayıda konukla yapılacak.

Yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam! Temeli Başkan Erdoğan tarafından atılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa'da kurulacağı açıklamasının ardından, Gemlik ilçesi TSK'ya ait arazi tahsis edildi.

Yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam! Temeli Başkan Erdoğan tarafından atılacak

Fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli olan ÇED raporunun olumlu bir şekilde tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar TL olacağı öğrenildi.

Yerli otomobil fabrikasında son hazırlıklar tamam! Temeli Başkan Erdoğan tarafından atılacak

Bölgenin limana, serbest bölgeye ve tedarik sanayiye yakın olmasıyla bilinirken, TOGG'a ait olacak Gemlik Gençali Mahallesi'ndeki askeri alanda yapılacak fabrikanın inşaat çalışmalarında 2 bin kişi çalışacak.

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