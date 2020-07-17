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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 verilerini son dakika olarak paylaştı! Koronavirüs için en riskli yaş aralığı meğer...

Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 411 test yapıldı. Öte yandan Bakanlık raporunda vaka sayısının en fazla olduğu yaş aralığını da yayınladı. İşte son dakika haberinin detayları.

17.07.2020 15:43 - Son Güncelleme: 17.07.2020 15:43
Sağlık Bakanlığı Kovid-19 verilerini son dakika olarak paylaştı! Koronavirüs için en riskli yaş aralığı meğer...

Son dakika Koronavirüs haberi...Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 411 test yapıldı.

933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1087 kişi iyileşti.

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Sağlık Bakanlığı Kovid-19 verilerini son dakika olarak paylaştı! Koronavirüs için en riskli yaş aralığı meğer...

Toplam test sayısı 4 milyon 149 bin 909, vaka sayısı 216 bin 873, vefat sayısı 5 bin 440 olarak kayıtlara geçti.. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1213, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 394, iyileşen hasta sayısı ise 198 bin 820 oldu.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 verilerini son dakika olarak paylaştı! Koronavirüs için en riskli yaş aralığı meğer...

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziran'da 1592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42 bin idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 verilerini son dakika olarak paylaştı! Koronavirüs için en riskli yaş aralığı meğer...

Öte yandan Bakanlığın geçtiği günlük raporda vaka sayılarının arttığı iller-bölgeler yer alırken, hastalığa en çok yakalanan yaş aralığı da paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 verilerini son dakika olarak paylaştı! Koronavirüs için en riskli yaş aralığı meğer...

İSTANBUL
Sağlık Bakanlığı'nın geçtiği verilere göre İstanbul'da 249 yeni vaka görüldü.

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