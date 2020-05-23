Talimatı Başkan Erdoğan vermişti! 31 Mayıs'ta resmen açılıyor
Koronavirüs salgını sürecinde Başkan Erdoğan'ın talimatıyla inşasına başlanan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı. 31 Mayıs'ta açılışının yapılacağı duyurulan hastanede son durum havadan görüntülendi.
23.05.2020 09:56
- Son Güncelleme: 23.05.2020 09:56
Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışını duyurduğu hastane inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mayıs'ta açılışının yapılacağını duyurduğu ve 8 Nisan'da inşası başlanan Yeşilköy Çok Amaçlı Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı.
Açılışına kısa bir süre kalan ve inşaat çalışmalarının büyük oranda tamamlandığı salgın hastanesindeki son durum havadan görüntülendi.
Havadan çekilen görüntülerde hastane bölümlerini oluşturan bina inşaatının tamamlandığı görülüyor.
Bin yataklı olarak planlanan ve koronavirüs salgınından sonra da aktif bir şekilde hizmet verecek olan hastane inşaatında 8 Nisan'dan bu yana çok sayıda iş makinesi ve işçi 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.