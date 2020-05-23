RAMAZAN İMSAKİYE
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İkinci bayram müjdesi: Haziran ayında yeni gevşeme kararları gündeme gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermişti. Bayramdaki 4 günlük sokak yasağının günlük vaka sayısını 500'e düşürmesi bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek. İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi vaka sayısı hâlâ yüksek olan illerde kısıtlamaların daha uzun süreceği kaydediliyor. İşte detaylar...

23.05.2020 07:37 - Son Güncelleme: 23.05.2020 07:37
İkinci bayram müjdesi: Haziran ayında yeni gevşeme kararları gündeme gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısının ardından "Bayramdan sonra daha özgürüz" müjdesini vermişti.

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İkinci bayram müjdesi: Haziran ayında yeni gevşeme kararları gündeme gelecek

Hürriyet'in haberine göre hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor.

İkinci bayram müjdesi: Haziran ayında yeni gevşeme kararları gündeme gelecek

Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

İkinci bayram müjdesi: Haziran ayında yeni gevşeme kararları gündeme gelecek

25 İLDE SIFIR VAKA
Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

İkinci bayram müjdesi: Haziran ayında yeni gevşeme kararları gündeme gelecek

İSTANBUL HÂLÂ RİSKLİ
İstanbul'da bazı ilçeler dışında vaka sayısında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerde sıkıntı halen sürüyor.

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