Sokağa çıkma yasağının ilk gününde dikkat! Saat 17.00'ye kadar...
Arife günü ve Ramazan Bayramı boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00 itibarıyla başladı. 81 ilde uygulanan kısıtlamanın ilk gününde iş yerleri kapılarını 10.00-17.00 arası açık tutacak. Ancak bayram süresi boyunca market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak. İşte detaylar...
23.05.2020 10:14
- Son Güncelleme: 23.05.2020 10:18
Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 gün uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, dört gün boyunca nereler saat kaça kadar açık olacak? İşte detaylar...
İşyerleri Arefe Günü 10.00-17.00 saatleri arasında da kapılarını açık tutacak.
Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.
Bu işyerleri o saatler arasında evlere/adrese servis yapabilecek.
Bayram süresince market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacak.