Yeni doğan bebek çetesi olayı nedir? Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen kimdir?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'daki bir özel hastanede sağlıklı bebekleri yoğun bakıma alarak haksız kazanç sağladığı ve ihmalkâr davranışlarla bazı bebeklerin ölümüne yol açtığı öne sürülen Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede adı geçen çete liderleri Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen kimdir? İşte habere ilişkin detaylar...

DR. FIRAT SARI KİMDİR?

Bir sosyal medya platformunda Trakya Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptığını belirten çete liderinin Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak görev yaptığı ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı.

Yenidoğan Çetesi'nin lideri olan Dr. Fırat Sarı'nın, YouTube'da yayınlanan bir TV programına katıldığı da ortaya çıktı. Programda "Yenidoğan Nedir?" başlığı altında ekranlara gelen yayında Sarı'nın izleyicilerden gelen soruları yanıtladığı görülüyor.