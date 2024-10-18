Yeni doğan bebek çetesi olayı nedir? Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen kimdir?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'daki bir özel hastanede sağlıklı bebekleri yoğun bakıma alarak haksız kazanç sağladığı ve ihmalkâr davranışlarla bazı bebeklerin ölümüne yol açtığı öne sürülen Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede adı geçen çete liderleri Dr. Fırat Sarı ve Dr. İlker Gönen kimdir? İşte habere ilişkin detaylar...
DR. FIRAT SARI KİMDİR?
Bir sosyal medya platformunda Trakya Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptığını belirten çete liderinin Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak görev yaptığı ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı.
Yenidoğan Çetesi'nin lideri olan Dr. Fırat Sarı'nın, YouTube'da yayınlanan bir TV programına katıldığı da ortaya çıktı. Programda "Yenidoğan Nedir?" başlığı altında ekranlara gelen yayında Sarı'nın izleyicilerden gelen soruları yanıtladığı görülüyor.
Televizyon programına katılmış!
Fırat Sarı, programda kendisine yöneltilen "Prematüre bebek nedir, tanımını yapar mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla, 40 haftalık bir hamilelik sürecinin ideal olduğunu ancak literatürde 37 haftanın altındaki doğumların prematüre olarak kabul edildiğini ifade ediyor. Yeni doğan bebek çetesi lideri, bu sürenin altında doğan bebeklerin erken doğum olarak değerlendirildiğini aktarıyor.