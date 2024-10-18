Milli Eğitim Akademisi kurulacak | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete’de! Öğretmen atamaları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarından, eğitim çalışanlarına yönelik şiddette ceza oranlarının artırılmasına kadar birçok düzenlemeyi içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu 'nun, Resmi Gazete 'de yayımlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kanun, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ilişkin konuları düzenliyor.

