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Milli Eğitim Akademisi kurulacak | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de! Öğretmen atamaları nasıl olacak?

Öğretmen atamalarından, eğitim çalışanlarına yönelik şiddette ceza oranlarının artırılmasına kadar birçok düzenlemeyi içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki öğretmen atamaları nasıl olacak? Hangi değişliklere gidildi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 20:10 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 20:13
Milli Eğitim Akademisi kurulacak | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete’de! Öğretmen atamaları nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen atamalarından, eğitim çalışanlarına yönelik şiddette ceza oranlarının artırılmasına kadar birçok düzenlemeyi içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun, Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Milli Eğitim Akademisi kurulacak | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete’de! Öğretmen atamaları nasıl olacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kanun, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulmasına ilişkin konuları düzenliyor.

Milli Eğitim Akademisi kurulacak | Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete’de! Öğretmen atamaları nasıl olacak?

Kanunda öğretmenlik, genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlandı.

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