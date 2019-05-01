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Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

01.05.2019 12:37 - Son Güncelleme: 01.05.2019 12:39
Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.

Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na kadar yürüdü. Gruptakiler, 42 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Hak-İş İl Başkanı Mustafa Şişman, Türkiye'nin işçileri, memurları, kamu çalışanları, emeklileri, yoksulları, kadınları, erkekleri, gençleri, engellileri, meslek sahipleri, işsizleri ve sivil toplum kuruluşları olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün alanlarda olduklarını söyledi.

Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Şişman, 2007 yılında taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini ifade ederek, "1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla kapitalizme karşı, 'devlet küçülmelidir' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Şişman, sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diye çağrı yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

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