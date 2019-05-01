Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı
Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.
İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na kadar yürüdü. Gruptakiler, 42 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunan grup, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.
Şişman, 2007 yılında taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini ifade ederek, "1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla kapitalizme karşı, 'devlet küçülmelidir' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir." diye konuştu.