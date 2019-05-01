Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Şişman, 2007 yılında taşeron işçilerin kadroya alınması için mücadele verdiklerini ifade ederek, "1 milyona yakın taşeron emekçimiz kadrolu oldu. Geçici ve mevsimlik işçilerin çalışma süreleri uzatıldı. Hükümetimiz, 1 milyona yakın kamu işçisini kadroya almakla kapitalizme karşı, 'devlet küçülmelidir' diyenlere karşı büyük bir meydan okuma gerçekleştirmiştir." diye konuştu.