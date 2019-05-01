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Taksim'e gelen ilk grup Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

01.05.2019 13:18

Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kazancı Yokuşu'na karanfil, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na ise çelenk bıraktı.


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