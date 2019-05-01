Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2019 parkur bilgileri belli oldu
Bekçilik yazılı sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 8 bin bekçi alımı sürecinde başvuru yapan adaylar sınav tarihini araştırmaya başladı. Polis Akademisi'nin yaptığı duyuruya göre, ön sağlık muayenesi yerleri, Polis Akademisi'nin resmi internet adresi üzerinden yayınlandı. Adaylar sınav giriş belgeleri ile ön sağlık yerlerini görebilecekler. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak?
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? Ön başvuru ve sağlık aşamalarını tamamlayan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladı. Sınav ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki konulardan yapılacak. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı parkuru nasıl olacak? İşte 2019 bekçi alımı ile ilgili detaylı bilgiler...
BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bekçi alımı yazılı sınavı için tarih henüz belli olmadı. Bir önceki dönemlerde bekçi alımı için gerçekleştirilen başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra sınav yapılmıştı. Buna göre, 2019 bekçi alımı sınavının Haziran ayı sonları ya da Temmuz ayının ilk haftası yapılması tahmin ediliyor.
Bekçi alımı yazılı sınavı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.
SINAV NASIL OLACAK?
100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olan bekçi adayları, toplamda 100 soruya cevap verecek. İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyindeki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatından sorulacak olan sorular, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından olacak.