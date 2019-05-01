Bekçilik yazılı sınavı ne zaman yapılacak? 2019 parkur bilgileri belli oldu

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımı yazılı sınavı için tarih henüz belli olmadı. Bir önceki dönemlerde bekçi alımı için gerçekleştirilen başvurularda, müracaatların son gününden yaklaşık üç ay sonra sınav yapılmıştı. Buna göre, 2019 bekçi alımı sınavının Haziran ayı sonları ya da Temmuz ayının ilk haftası yapılması tahmin ediliyor.

Bekçi alımı yazılı sınavı ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer alacak.