MSB 165 sivil memur alımı sonuçları için kritik hafta! Sonuçlar o tarihte mi açıklanacak? (MSB personeltemin)
MSB 165 sivil memur alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'na yapılacak 165 sivil memur alımı için başvurularını yapan adaylar, aradan uzun süre geçmesine rağmen sonuçların açıklanmaması ile birlikte bakanlığın resmi internet adresine akın etmeye başladı. MSB 165 sivil memur alımı için o tarih dikkat çekiyor. Peki, MSB 165 sivil memur alımı ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilecek 165 sivil memur alımı için adayların bekleyişi devam ediyor. 165 sivil memur alımı için gözler bakanlığın resmi internet adresine çevrildi. Sonuçlar için o tarih dikkat çekiyor. Peki, MSB 165 sivil memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
MSB 165 SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı'nın sonuç için yayınladığı takvimin ardından yaklaşık 2 hafta geçti fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından daha önce yapılan 523 personel alımı için sonuçların açıklanma tarihi 21 Ocak olarak belirlenmiş ancak sonuçlar 15 Mart'ta açıklanmıştı. Buna göre, MSB 165 sivil memur alımı sonuçlarının Mayıs ayının ilk hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.