MSB 165 sivil memur alımı sonuçları için kritik hafta! Sonuçlar o tarihte mi açıklanacak? (MSB personeltemin)

MSB 165 SİVİL MEMUR ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın sonuç için yayınladığı takvimin ardından yaklaşık 2 hafta geçti fakat sonuçlar henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından daha önce yapılan 523 personel alımı için sonuçların açıklanma tarihi 21 Ocak olarak belirlenmiş ancak sonuçlar 15 Mart'ta açıklanmıştı. Buna göre, MSB 165 sivil memur alımı sonuçlarının Mayıs ayının ilk hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.