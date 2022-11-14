Taksim İstiklal Caddesi patlama VİDEOSU GÖRÜNTÜLERİ Twitter'da olay yarattı! Taksim canlı bomba patlamasında yakalanan terörist kadın TUTUKLANDI MI?

SON DAKİKA TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ CANLI BOMBA PATLAMASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ! İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde dün saat 16:20'de patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vali Yerlikaya yaralıların son durumuyla ilgili "Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi. Terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, teröristi yakalamak için operasyon düzenledi.