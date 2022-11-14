Taksim İstiklal Caddesi patlama VİDEOSU GÖRÜNTÜLERİ Twitter'da olay yarattı! Taksim canlı bomba patlamasında yakalanan terörist kadın TUTUKLANDI MI?
Son dakika haberine göre Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Olayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular çerçevesinde, PKK/PYD terör örgütü. Ve tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz." dedi. Bombayı bıraktığı belirlenen şüpheli kadının gözaltına alındığı operasyona ilişkin görüntüler yayımlandı. İşte detaylar...
SON DAKİKA TAKSİM İSTİKLAL CADDESİ CANLI BOMBA PATLAMASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ! İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde dün saat 16:20'de patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vali Yerlikaya yaralıların son durumuyla ilgili "Hastanelere sevk edilen 50 yaralımızın tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiş, 31 yaralımızın tedavisi halen devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavi gören 5 yaralımızdan 2'sinin durumu ciddiyetini korumaktadır. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi. Terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, teröristi yakalamak için operasyon düzenledi.
Taksim'den girildiğinde yürüyerek yaklaşık 6 dakikalık mesafede olan bir noktada gerçekleşen patlamayla ilgili flaş gelişmeler yaşandı.