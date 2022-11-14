Taksim İstiklal Caddesi patlama canlı fotoğrafları videoları infiale neden oldu! Terörist Ahlam Albashir kimdir, nereli, kaç yaşında??

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.

KADIN TERÖRİSTİN YAKALANMA ANI KAMERADA

– PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir.