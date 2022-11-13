e-Devlet’e yeni bir hizmet daha! Yarından itibaren başlıyor

Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) ile 20 Kasım itibariyle sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça da eklenerek 18'e çıkarılmış, ardından da bu dillere Arapça eklenmişti.