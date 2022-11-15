Taksim canlı bomba faili terörist Ahlam Albashir İLK İFADESİNDE NE DEDİ? SALDIRIYI KİM ÜSTLENDİ? İstiklal caddesi patlamayı yapan kadın KONUŞTU!
SON DAKİKA! İstanbul Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen patlamayla ilgili yeni gelişmler yaşandı. Bombayı bırakan kadın teröristin kimliği belli oldu. Adının Ahlam Albashir olduğu tespit edilen failin ilk ifadesi ortaya çıktı. PKK/PYD tarafından örgütün özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği belirlendi. Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi. İşte internet arama motorlarında çokça araştırılan 'Ahlam Albashir İFADESİNDE NE DEDİ? SALDIRIYI KİM ÜSTLENDİ? Taksim canlı bomba saldırısını kim yaptı? ' sorularının yanıtları...
Beyoğlu Taksim canlı bomba patlama son dakika haberleri! İstanbul'un en işlet caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde dün akşam saat 16:40 sıralarında bombalı saldırısı gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saldırı ile ilgili açıklama geldi. Buna göre teröristin kimliği duyuruldu. Kadın terörist Ahlam Albashir'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Peki Ahlam Albashir ifadesinde ne dedi? SALDIRIYI KİM ÜSTLENDİ? Yapılan açıklamada teröristin PKK/PYD tarafından örgütün özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği belirtildi. İşte detaylar...
İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen kalleş saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı. Bombayı bıraktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alınırken yeni görüntüler de ortaya çıktı. Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin saklandığı eve operasyon düzenlendi.
Emniyet ekipleri teröristi ele geçirirken görüntüler A Haber'de ekranlara geldi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, saldırganın kimliği belirlendi. İstanbul Emniyetinden yapılan açıklamada teröristin Suriye uyruklu Ahkan Albashır olduğu belirtildi. Ayrıca bombacının sorgusunda PKK/PYD bağlantısını itiraf ettiği öğrenildi.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandığı ortaya çıktı.
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.