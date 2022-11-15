Taksim canlı bomba faili terörist Ahlam Albashir İLK İFADESİNDE NE DEDİ? SALDIRIYI KİM ÜSTLENDİ? İstiklal caddesi patlamayı yapan kadın KONUŞTU!

Beyoğlu Taksim canlı bomba patlama son dakika haberleri! İstanbul'un en işlet caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde dün akşam saat 16:40 sıralarında bombalı saldırısı gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saldırı ile ilgili açıklama geldi. Buna göre teröristin kimliği duyuruldu. Kadın terörist Ahlam Albashir'in ilk ifadesi ortaya çıktı. Peki Ahlam Albashir ifadesinde ne dedi? SALDIRIYI KİM ÜSTLENDİ? Yapılan açıklamada teröristin PKK/PYD tarafından örgütün özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği belirtildi. İşte detaylar...