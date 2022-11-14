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SON DAKİKA! Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist böyle yakalandı! İşte o anlar! Teröristin uyruğu ve kimliği belli oldu

Son dakika haberine göre Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleştirilen bombalı saldırının faili olan kadın terörist Özel Harekat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Kadın teröristin yakalanma anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, evinde yapılan aramada yüklü miktarda para, silah ve mermiler ele geçirildi. Saldırganın uyruğu ve kimliği belli oldu. İşte o teröristin yakalanma anları...

14.11.2022 10:25 - Son Güncelleme: 14.11.2022 11:21
SON DAKİKA! Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist böyle yakalandı! İşte o anlar

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde terör saldırısına gerçekleştiren kadın teröristin yakalanma anı polis kamerasına yansıdı.

İşte Taksim'deki bombalı saldırıyı yapan kadın teröristin yakalanma anı | Video

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SON DAKİKA! Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist böyle yakalandı! İşte o anlar

İstiklal Caddesi'nde saat 16.20 patlama meydana geldi. Bombanın neden olduğu belirtilen patlamada 6 kişi öldü.

SON DAKİKA! Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist böyle yakalandı! İşte o anlar

Bombayı kadın teröristin bıraktığı belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 16.13'te bir kadın caddedeki banka çanta bırakıyor. Şüpheli kadın, çantayı koyduktan sonra uzaklaşıyor.

SON DAKİKA! Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist böyle yakalandı! İşte o anlar

Çanta bir süre bankta sahipsiz kalıyor. Bir kaç dakika sonra ise patlama oluyor. Patlamanın şüphelisi kadın gece saatlerinde gözaltına alındı. O anlar polis kamerasına yansıdı.

SON DAKİKA! Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist böyle yakalandı! İşte o anlar

İŞTE ÖZEL HAREKATIN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDAN KARELER

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