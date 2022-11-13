İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısı sonrası Türkiye tek yürek! Spor camiasından geçmiş olsun mesajları...
İstanbul'un merkezi sayılan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Patlamanın ardından Beşiktaş - Antalyaspor maçı ileri tarihe ertelenmişti. Yaşanan kalleş saldırı sonrası spor camiası geçmiş olsun mesajları yayımladı.
13.11.2022 22:39 - Son Güncelleme: 13.11.2022 22:40
İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.