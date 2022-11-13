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Haberler Güncel İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısı sonrası Türkiye tek yürek! Spor camiasından geçmiş olsun mesajları...

İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısı sonrası Türkiye tek yürek! Spor camiasından geçmiş olsun mesajları...

İstanbul'un merkezi sayılan İstiklal Caddesi'nde meydana gelen hain terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Patlamanın ardından Beşiktaş - Antalyaspor maçı ileri tarihe ertelenmişti. Yaşanan kalleş saldırı sonrası spor camiası geçmiş olsun mesajları yayımladı.

13.11.2022 22:39 - Son Güncelleme: 13.11.2022 22:40
İstiklal Caddesi’nde hain terör saldırısı sonrası Türkiye tek yürek! Spor camiasından geçmiş olsun mesajları...

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

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İstiklal Caddesi’nde hain terör saldırısı sonrası Türkiye tek yürek! Spor camiasından geçmiş olsun mesajları...

Hain saldırı sonrası spor camiası geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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İstiklal Caddesi’nde hain terör saldırısı sonrası Türkiye tek yürek! Spor camiasından geçmiş olsun mesajları...

TFF

İstiklal Caddesi’nde hain terör saldırısı sonrası Türkiye tek yürek! Spor camiasından geçmiş olsun mesajları...

GALATASARAY

İstiklal Caddesi’nde hain terör saldırısı sonrası Türkiye tek yürek! Spor camiasından geçmiş olsun mesajları...

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