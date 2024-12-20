Tarihler 4 Ekim 2024'ü gösterdiğinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde tüm Türkiye'nin kanını donduracak bir çifte cinayet yaşandı.

19 yaşındaki Semih Çelik , önce evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil 'in boğazını keserek hayatına son verdi. Ardından Edirnekapı surlarına giderek okul arkadaşı İkbal Uzuner 'i vahşice katletti. İkbal Uzuner'in bedenini parçalara ayıran Semih Çelik, genç kızın başını surlardan aşağıya attıktan sonra kendi boğazına ip geçirerek intihar etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma devam ederken Semih Çelik 'in ailesinin mahkemeye dikkat çeken bir başvuruda bulunduğu öğrenildi.

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Çelik'in babası Adem Çelik ve ablası S. Çelik, soyadlarının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, cinayetlerin ardından tepkiyle karşılaştığını söyleyen aile üyeleri, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle soyadlarının değiştirilmesini istedi.