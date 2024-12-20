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Sur cinayetinde yeni gelişme! İki genç kızı vahşice öldürmüştü! Semih Çelik'in ailesinden dikkat çeken başvuru

4 Ekim 2024'te İstanbul Fatih'te Türkiye'yi sarsan korkunç bir çifte cinayet yaşandı. 19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüp'te kendi evinde Ayşenur Halil'i, ardından Edirnekapı'daki surlarda İkbal Uzuner'i parçalara ayırarak katletti.Surlardan atlayarak intihar eden Çelik, geride pek çok soru işareti bıraktı. Olaydan aylar sonra Çelik'in ailesi mahkemeye başvurarak talepte bulundu.

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Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 07:57 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 08:18
Sur cinayetinde yeni gelişme! İki genç kızı vahşice öldürmüştü! Semih Çelik’in ailesinden dikkat çeken başvuru

Tarihler 4 Ekim 2024'ü gösterdiğinde İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde tüm Türkiye'nin kanını donduracak bir çifte cinayet yaşandı.

Sur cinayetinde yeni gelişme! İki genç kızı vahşice öldürmüştü! Semih Çelik’in ailesinden dikkat çeken başvuru

19 yaşındaki Semih Çelik, önce evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'in boğazını keserek hayatına son verdi. Ardından Edirnekapı surlarına giderek okul arkadaşı İkbal Uzuner'i vahşice katletti. İkbal Uzuner'in bedenini parçalara ayıran Semih Çelik, genç kızın başını surlardan aşağıya attıktan sonra kendi boğazına ip geçirerek intihar etti.

Sur cinayetinde yeni gelişme! İki genç kızı vahşice öldürmüştü! Semih Çelik’in ailesinden dikkat çeken başvuru

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma devam ederken Semih Çelik'in ailesinin mahkemeye dikkat çeken bir başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Sur cinayetinde yeni gelişme! İki genç kızı vahşice öldürmüştü! Semih Çelik’in ailesinden dikkat çeken başvuru

MAHKEMEYE BAŞVURDULAR

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Çelik'in babası Adem Çelik ve ablası S. Çelik, soyadlarının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, cinayetlerin ardından tepkiyle karşılaştığını söyleyen aile üyeleri, can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle soyadlarının değiştirilmesini istedi.

Sur cinayetinde yeni gelişme! İki genç kızı vahşice öldürmüştü! Semih Çelik’in ailesinden dikkat çeken başvuru

Dilekçede, "Bundan sonraki yaşamımızı tehlikelerden uzak ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmek için soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.Aile, mahkemeden soyadı değişikliğinin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istedi.

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