Kredisi başvurusu, vakıf şirketleri tedarikçisi tarafından ilgili banka şubesine yapılacak. Banka, tedarikçi müşteriden gerekli belgeleri temin ettikten sonra kredi limiti tahsisini gerçekleştirecek ve kefalet başvurusu için seçilen kefalet şirketine iletecek. Kefalet şirketinin onay vermesi durumunda kredi sözleşmesi ve diğer belgeler tamamlanarak banka tarafından tedarikçiye kredi kullandırılacak.

'Tedarikçi Finansman Desteği' programına ilişkin de TSK Güçlendirme Vakfı şirketleri ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası arasında imzalar atıldı. Tedarikçilerin, vakıf şirketlerinden olan tedarik ve sipariş sözleşmesi bildirimlerine istinaden, ileri vadede oluşacak alacaklarını bankalar teminat altına alacak ve bu model üzerinden de kredi kullanılabilecek. Bu programın vade ve finansal koşullarıyla kredi büyüklüğü, bankalar tarafından ayrı ayrı belirlenecek.