7 Şubat 2012'deki MİT kumpası planında başarısız olan FETÖ, 17-25 Aralık kumpası için düğmeye bastı. İstanbul'da görev yapan FETÖ'cü savcılar, 6 Mart 2012'de 40'tan fazla kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açtı. FETÖ, bu soruşturmayı tam hakimiyet kurduğu özel yetkili savcılıkta sürdürdü. Kanuna aykırı yürütülen soruşturmada, 25 Aralık 2013'e kadar birçok usulsüz dinleme kararı verildi. Haklarında soruşturma yapılması kanunen izne tabi olan veya mümkün olmayan başbakan, bakan ve üst düzey devlet idarecileri hukuka aykırı dinlenerek, şüpheli olmadıkları dosyaya eklendi.

MONTAJLAR GERÇEK GİBİ PAYLAŞILDI 17 ve 25 Aralık'a ait soruşturma dosyasında olanlar, montajlananlar hatta dosyada olmayan ses kayıtları örgütün sosyal medya hesaplarında gerçekmiş gibi paylaşıldı. Düzenlenen operasyon ve operasyondaki isimler, devletin kurumlarına sızan örgüt mensupları tarafından, örgütün propaganda amacıyla kurduğu "Fuat Avni" hesabının kullanıcısı Said Sefa'ya bilgi sızdırılıyor, gizli kalması gereken soruşturma bilgileri bu hesaptan anbean ifşa ediliyordu. Tüm bunlara rağmen FETÖ'nün sinsi planları Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkması ve hükümetin dik duruşu ile engellendi.

KÖSTEBEĞİN YAKALANMASINA İLİŞKİN DETAYLARI İLK KEZ ANLATTI 17-25 Aralık darbe girişiminden hemen sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) getirilen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, o dönemde FETÖ'nün emniyet içindeki kara propaganda aracı olan "fuatavni" adlı sosyal medya hesabına bilgi sızdıran köstebeği tespit etmek için düzenledikleri "yemleme" operasyona ilişkin detayları ilk kez anlattı.

"ARŞİVİN BÜYÜK KISMINI TASFİYE ETMİŞLERDİ" Çalışkan, 17-25 Aralık darbe girişiminin yargı ve emniyet içindeki FETÖ mensuplarının, Türkiye'nin meşru hükümetine ve başbakanına karşı bir kalkışma olarak Türk siyasi tarihine kara bir leke bıraktığını belirterek, " 2013 yılında Adana Kemal Serhatlı Polis Okulu'nda öğretmen emniyet müdürü olarak görev yapmakta iken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak atamam yapılmıştı. Atanmış olduğum şubenin memur ve amir kadrosunun yüzde doksanı FETÖ'cülerden oluşuyordu. Bu kişiler şubenin arşivinin büyük kısmını tasfiye etmişlerdi. Bu sebeple operasyon yapmaya niyet ettiğiniz de bilgi ve belgelere ulaşmak çok zordu. Her türlü zor şartlara rağmen arkadaşlarımızla bütün gücümüzle ve bilgi birikimimizle mücadele ederek çalıştık. " dedi.