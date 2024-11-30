Suavi hakaretler yağdırdı! Bakanlık tespit etti! Kestiği her ağaç için ceza ödeyecek

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen'de 'Ağaçlar kesiliyor' diyerek algı operasyonuna soyunan şarkıcı Suavi'nin Bodrum'da villalar dikmek için ağaç katliamı yaptığı öğrenildi.
Çevreci kimliğiyle bilinen Suavi'nin Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için bölgedeki ağaçları Tabiat Varlıkları Kurulu'nun izni olmadan kestiği bilgisine ulaşıldı.
CİMER ŞİKAYETİ İLE BİLDİRİLDİ
Ünlü sanatçının lüks villa projesinin mevcut imar mevzuatına aykırılık taşıdığı da ortaya çıkarken, Bodrum halkı tarafından tepkiyle karşılanan olayın CİMER şikayetleri ile gündeme getirildiği tespit edildi.
Yakaköy sakinleri, Suavi'yi Bodrum'un kimliğine zarar vermekle suçlarken sanatçı, ilk önce sosyal medya hesabından söz konusu haberleri yalanladı ardından ise kaçak yapıyı ve ağaç katliamını yarım ağız itiraf etti.
İLGİNÇ AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ
Ahmaklar, it sürüleri diyerek hakaretler yağdıran Suavi, daha sonra ise "Arazi benim, 24 yıl önce almışım, imar filan yokken yani, tescilli tek ağaç yok ve var olan ağaçları ben dikmişim ve hala güvendeler" diyerek tuhaf bir açıklama yaptı. Sanatçının bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "Ağaçları senin dikmiş olman sana kesme hakkını verir mi?" şeklinde tepki gösterdi.
40 AĞAÇ KESİLDİ
Çıkan haberlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler; söz konusu alanda yapılacak inşa faaliyetleri için Bodrum Belediyesi'nden verilen imar planına göre taşınması gereken 29 ağacın taşınmadığını, korunması gereken 11 ağacın ise korunmadığını ve sadece villaların yapıldığı alanda toplam 40 ağacın kesildiğini tespit etti. Ayrıca park alanı olarak belirlenen bölgede de bir zeytin ağacı hariç tüm ağaçların kesildiği belirlendi.
PARA CEZASI UYGULANDI
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kesildiği tespit edilen her ağaç başına ceza kesti. Yapılan incelemede ormanlarda doğal olarak yetişen türdeki ağaçları izinsiz olarak kaldırdıkları için ağaç başı 4 bin 724 TL idari para cezası uygulandı.Villa arazisinin yanında bulunan park alanında kesilen ağaçlarla ilgili ise belediyenin sınırlarında olduğu için Bodrum Belediyesi tarafından cezai yaptırım uygulanacağı öğrenildi. Söz konusu villaların imar ve denetim yönünden de incelemenin sürdüğü bildirildi..