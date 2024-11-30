Suavi hakaretler yağdırdı! Bakanlık tespit etti! Kestiği her ağaç için ceza ödeyecek

İLGİNÇ AÇIKLAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Ahmaklar, it sürüleri diyerek hakaretler yağdıran Suavi, daha sonra ise "Arazi benim, 24 yıl önce almışım, imar filan yokken yani, tescilli tek ağaç yok ve var olan ağaçları ben dikmişim ve hala güvendeler" diyerek tuhaf bir açıklama yaptı. Sanatçının bu ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar "Ağaçları senin dikmiş olman sana kesme hakkını verir mi?" şeklinde tepki gösterdi.