Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor dahil birçok kulüpte top koşturan Almanya doğumlu 25 yaşındaki Alim Aykut Esgi'nin adının Avrupa'nın en acımasız uyuşturucu kartellerinden biri olarak kabul edilen Mocro çetesi ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.
Esgi'nin, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde son 3 ayda uyuşturucu savaşları için düzenlenen 11 bombalı saldırının sorumlusu olarak gösterilen ve Fransa'da tutuklanan Mocro mafyasının Köln lideri Sermet A. ile birlikte hareket ettiği bilgisine ulaşıldı.
Hakkında uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkartılan Sermet A. geçtiğimiz Ekim ayında Paris Roissy Havalimanı'nda polisler tarafında Dubai'ye kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Köln savcılığı zanlının Almanya'ya iadesini bekliyor.
12 HAFTADA 11 BOMBALI SALDIRI
Almanya'da korku yaratan çete üyesi lideri Sermet A.'nın kontrolündeki 350 kilo esrarın çalınmasının ardından örgüt üyelerinin kentin çeşitli bölgelerinde farklı adreslere 12 hafta içerisinde toplam 11 bombalı saldırı düzenlediği ortaya çıktı.
KARDEŞİNİ VE EŞİNİ KAÇIRDI
Söz konusu patlamalarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Bombalı saldırılar sonrası çalınan esrarı bulamayan Sermet A.'nın talimat verdiği Esgi'nin ise uyuşturucuyu çaldıklarını düşündüğü El Zein çetesinden bir kişinin kardeşini ve eşini kaçırdı tespit edildi.
DİŞ HEKİMİ KOLTUĞUNDA GÜNLERCE İŞKENCE ETTİ
Kaçırdıkları kişileri Köln-Rodenkirchen'deki bir villaya götüren Esgi ve çete üyeleri, çırılçıplak soydukları iki kişiye diş hekimi koltuğunda günlerce işkence etti.
Polisin eve düzenlediği baskında ikili baygın bir şekilde kurtarıldı. 6 silahlı örgüt üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alim Aykut Esgi ve örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Alman-Tunuslu Aymen S.(24) gözaltına alındı.
BILD'da yer alan habere göre; Konuya ilişkin konuşan kıdemli savcı Bremer; Alim Aykut Esgi'nin Almanya'ya korku yayan çetesinin bir üyesi olduğunu söyledi. Savı, Esgi'nin iki kişiye fiziksel şiddet uygulanırken, orada olduğunu ve üçüncü şahıslarla cep telefonu itibariyle iletişim kurduğunu söyledi.
İŞKENCE ODALARI VARDI
Alman medyasındaki haberlere göre, çetenin aynı zamanda kiralık katil olaylarından da sorumlu olduğu diş hekimi sandalyeleriyle tamamlanmış işkence odalarına sahip oldukları ortaya çıktı. Polisin toplam üç daire ve bir büfede arama yaptığı öğrenildi. Yapılan aramalarda cep telefonları, nakit para, bir dizüstü bilgisayar ve iki lüks saat ele geçirildi.Victoria B.isimli kadının da çeteye yardım ettiği düşünülüyor.
ALİM AYKUT ESGİ KİMDİR?
Kariyerinde Fatih Karagümrük, Darıca Gençlerbirliği, Celik Zenica, Bayrampaşa, Akhisarspor takımları bulunan Alim Aykut Esgi, son olarak 26 Eylül 2018 tarihinde oynanan Karagümrük - 1922 Konya kupa maçında oynadı ve sadece 1 dakika süre aldı. Esgi, en son Bosna Hersek'te bir takımda forma giyiyordu.