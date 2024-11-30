DİŞ HEKİMİ KOLTUĞUNDA GÜNLERCE İŞKENCE ETTİ Kaçırdıkları kişileri Köln-Rodenkirchen'deki bir villaya götüren Esgi ve çete üyeleri, çırılçıplak soydukları iki kişiye diş hekimi koltuğunda günlerce işkence etti.

Polisin eve düzenlediği baskında ikili baygın bir şekilde kurtarıldı. 6 silahlı örgüt üyesi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alim Aykut Esgi ve örgütün gizli kasası olduğu iddia edilen Alman-Tunuslu Aymen S.(24) gözaltına alındı.

BILD'da yer alan habere göre; Konuya ilişkin konuşan kıdemli savcı Bremer; Alim Aykut Esgi'nin Almanya'ya korku yayan çetesinin bir üyesi olduğunu söyledi. Savı, Esgi'nin iki kişiye fiziksel şiddet uygulanırken, orada olduğunu ve üçüncü şahıslarla cep telefonu itibariyle iletişim kurduğunu söyledi.

İŞKENCE ODALARI VARDI Alman medyasındaki haberlere göre, çetenin aynı zamanda kiralık katil olaylarından da sorumlu olduğu diş hekimi sandalyeleriyle tamamlanmış işkence odalarına sahip oldukları ortaya çıktı. Polisin toplam üç daire ve bir büfede arama yaptığı öğrenildi. Yapılan aramalarda cep telefonları, nakit para, bir dizüstü bilgisayar ve iki lüks saat ele geçirildi.Victoria B.isimli kadının da çeteye yardım ettiği düşünülüyor.