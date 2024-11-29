Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe Mahallesi'nde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler, Diyarbakır Barosuna ulaştı.
Saat 19.38-19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü", Baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi. Mahkemenin, Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilirkişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne göndereceği öğrenildi.
Görüntülerde, Narin'in babası Arif Güran ile amcası Erhan Güran'ın da olduğu aile üyelerinin, aileden olmadığı tahmin edilen bir kişiye Narin ile ilgili Türkçe ve Kürtçe sorular sordukları, bir süre sonra aile üyelerinden birinin sinirlenip, o kişiyi oturduğu yerden kaldırdığı, ardından o kişinin bir aile üyesiyle ayrılarak görüntüden çıktığı anlar yer aldı. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, Narin Güran cinayetinde aile toplantısından çıkarılan kişinin çoban olduğu bilgisine ulaştığını duyurdu.
Görüntülerdeki kişinin 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün, olduğu ortaya çıktı. Akgün, "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu. Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, o gün yaşananlarla ilgili şunları anlattı:
"Erhan Güran'ın kardeşi yanıma gelip, ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, 'Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun' dedi. Ben akşama kadar inerlerin yanındayım. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve bu kez 'Sen görmüşsündür' dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler."
Akgün tokatlandığını, gömleğinin de yırtıldığını anlattı, gariban olduğu için böyle davrandıklarını söyledi.
Köy merkezi ve Narin'in cesedinin bulunduğu Eğertutmaz deresine uzak bir nokta olan köyün yukarısında hayvanları otlattığını ifade eden Akgün şunları söyledi:
" Ben Narin'i hiç görmedim. Saat 6'da ben gidiyorum, 6 'da geliyorum. Enes'i tanırım ama hakkında çok bir şey bilmiyorum. Bana Enes ile ilgili bir şey söylemediler. Susarsan seni koruruz gibi bir şey demediler. Benim gözüm görmüyor. Ayağım tutmuyor. Bir şey bilmediğimi söyledikleri için dövdüler. Benim bir şey gizlediğimi sandılar. Ama ben hiçbir şey görmedim. Benim gömleğimi yırttılar. Benim Güranlar ile akrabalığım yok. Maaşımı 4 kişi veriyor. Oturduğum ev amca kızımın üstüne. Bizim maddi durumumuz yok.
"KİMSE BABAMI SUÇLAMIYORDU"
Akgün'ün ardından Güran'ın cinayetiyle ilgili davada itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar'da yayına bağlandı. İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin Narin'i öldürmekle suçladığı babası Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı kesinlikle öldürmediğini ifade etti. İbrahim Bahtiyar, "Ben araba mevzusunu ben Baran Güran'dan duydum. Araba çalıntı çıktı. Bu araba başka birisinin elinde kaza yapmış. Tüm suçu babama yüklediler. Biz o konuyu kapattık. Aramızda bir husumet yoktu. Babam bu olayın namus meselesi olduğunu anlatmadan önce kimse onun adını bile anmıyordu. Kimse babamı suçlamıyordu" dedi.
"GÜRAN AİLESİYLE KARDEŞ GİBİYDİK"
İbrahim Bahtiyar, Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi arasında husumet olup olmadığı, aralarının bu korkunç olaydan önce nasıl olduğu sorusuna "kardeş gibiydik" cevabını verdi.
BABAMA PARA VE ARSA TEKLİFİ YAPILDI
Nevzat Bahtiyar'ın cezaevinde Güran ailesinden Narin cinayetini üstlenmesi için teklif aldığı iddia ediliyordu. İbrahim Bahtiyar, bu teklifin yapıldığını, hatta suçu kabul etmesi halinde para ve arsa vaadinde bulunduklarını söyledi.
BARAN GÜRAN BENİ TEHDİT ETTİ
İbrahim Bahtiyar'a Güran ailesinden tehdit alıp almadıkları da soruldu.