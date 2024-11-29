ÇOBAN İLK KEZ KONUŞTU

Görüntülerdeki kişinin 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün, olduğu ortaya çıktı. Akgün, "Neler Oluyor Hayatta" programına konuştu. Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, o gün yaşananlarla ilgili şunları anlattı:

"Erhan Güran'ın kardeşi yanıma gelip, ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, 'Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun' dedi. Ben akşama kadar inerlerin yanındayım. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve bu kez 'Sen görmüşsündür' dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler."