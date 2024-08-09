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Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete'de!

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte isim isim tam liste...

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 00:36 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 00:36
Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de! 1

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de! 2

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.

Başkan Erdoğan imzaladı: Üç kuvvet komutanlığında atamalar Resmi Gazete’de! 3

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

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