Sözleşmeliye KADRODA 3+1 KURALI! 4B'li milyonlara beklenen müjde! ADAY MEMURLUK NEDİR? 424 bin kişiye KAPILAR AÇILDI
Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar büyük bir ilgiyle takip edildi. Yapılan açıklamalar arasında en dikkat çekenlerden biri ise sözleşmeliye kadro konusu oldu. Başkan Erdoğan sözleşmeliye kadro için gerekli kuralı açıkladı. 3+1 kuyralı olarak açıklanan bu detay binlerce kişi tarafından heyecanla araştırılıyor. İştesözleşmeliye kadro ve aday memurluk hakkında tüm merak edilenler...
Başkan Erdoğan Kabine Toplabntısı sonrası sözleşmeliye kadro hakkında detayları açıkladı. Bahsettiği 3+1 kuralı ise milyonlar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİYE KADRODA 3+1 KURALI
Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.
Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.
Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.