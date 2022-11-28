Sözleşmeliye KADRODA 3+1 KURALI! 4B'li milyonlara beklenen müjde! ADAY MEMURLUK NEDİR? 424 bin kişiye KAPILAR AÇILDI

Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.