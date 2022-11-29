Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları beyaz gelinliğini girdi! Mevsimin ilk karı yağdı
Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve bölgeden objektiflere yansıyan görüntüler...
29.11.2022 01:12 - Son Güncelleme: 29.11.2022 01:24
Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında kalan bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nın yeşil bitki örtüsü beyaza büründü.
Hava sıcaklığının bazı noktalarda eksi derecelerde seyrettiği Kazdağları, doğa meraklılarının da ilgisini çekti.