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Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları beyaz gelinliğini girdi! Mevsimin ilk karı yağdı

Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve bölgeden objektiflere yansıyan görüntüler...

takvim.com.tr
AJANSLAR
29.11.2022 01:12 - Son Güncelleme: 29.11.2022 01:24
Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları beyaz gelinliğini girdi! Mevsimin ilk karı yağdı

Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında kalan bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Kazdağları'nın yeşil bitki örtüsü beyaza büründü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları beyaz gelinliğini girdi! Mevsimin ilk karı yağdı

Hava sıcaklığının bazı noktalarda eksi derecelerde seyrettiği Kazdağları, doğa meraklılarının da ilgisini çekti.


Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları beyaz gelinliğini girdi! Mevsimin ilk karı yağdı

Çok sayıda kişi yağış alan yerlerin fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştı.

Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları beyaz gelinliğini girdi! Mevsimin ilk karı yağdı

Dalaksuyu, Endez Çeşme ve Tavşanoynağı bölgelerinde incelemelerde bulunan Kalkım Belediyesi ekipleri de kar yağan alanları görüntüledi.

Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kazdağları beyaz gelinliğini girdi! Mevsimin ilk karı yağdı

Yağış nedeniyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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