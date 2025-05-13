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Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

Geçen cumartesi İstanbul'da meydana gelen metrobüs kazası Türkiye'nin gündemine oturdu. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından metrobüs yangınları ve arızaları da mercek altına alındı. Peki, bu durumun sebebi ne? Uzmanlar 3 başlığa işaret etti.

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Giriş Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:29 Güncelleme Tarihi :13 Mayıs 2025 , 09:37
Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

Bazen kazalar, bazen arızalar, bazen ise yangınlarla gündeme gelen İETT otobüsleri büyük bir tehlike oluşturuyor. Son olarak Büyükçekmece istikametinde seyreden bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı.

Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

KAZALARIN NEDENİ NE?

Peki bu kazaların nedeni ne? Uzmanlar konuyla ilgili 3 temel başlığa dikkat çekiyor.

Metrobüs kazaları bitmiyor

Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

O 3 başlık şu şekilde;

♦️Şoförler yeterli eğitim almıyor.

♦️Şoförler, olması gerekenden daha uzun süre direksiyon başında kalıyorlar.

♦️Araç bakımları ihmal ediliyor.

Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

Ağır Vasıta Eğitmeni Engin Topal, şoförlerin yeterli eğitim almadığına vurgu yaparak, " Şoförlerin 1 saat 2 saat eğitim değil de, en az böyle 1 aylık donanımlı bir eğitimden geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

Otobüs Şoförü Mustafa Peşen, konu ile ilgili "Metrobüs bakımlarının şu anda pek düzenli yapıldığını zannetmiyorum. Sürekli yollarda kalan araçları görüyoruz. Metrobüste diyalog olmadığı için, adam dümdüz yolda gittiği için belli bir süreden sonra gözde yorulma ve dalma da oluyor." dedi.

Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

"ORTA KISIM SIRT OLUŞTURUYOR"

İleri ve Güvenli Sürüş Eğitmeni Rıdvan Kayacı, şunları söyledi:

Sürekli aynı güzergahta gittiği için yüklü ağır tonajlı bir araç tekerlerin bastığı yerleri çökertiyor orta kısım sırt oluşturuyor. Bu durumda da sağa beya sola doğru ufak bir yalpalama yaptığında metrobüs kontrolünü komple kaybedebiliyor.

Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

"60 İLE GİTMESİ LAZIM"

Hız sınırına dikkat çeken Şoför Kadir Topal ise "Normal otomobillere verilen hız 80. Metrobüslerde bunun 20 sayı altında olması gerekiyor. 60 olması lazım. Ancak metrobüsler bakıldığı zaman 120 ile gidiyor" dedi.

Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

Psikolog Ahmet Yılmaz ise yol hipnozuna dikkat çekerek, "Yol hipnozu dediğimiz bir durum oluyor. Burada artık refleksler otomatikleşmeye başlıyor. Kişinin artık orada bilinçli yaptığı şeyler otomatik pilottaymış gibi otomatik hale gelmeye başlıyor. Farkındalık o uyaranlar artık eskisi kadar dikkat etmiyor. " ifadelerini kullandı.