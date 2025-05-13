Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

Bazen kazalar, bazen arızalar, bazen ise yangınlarla gündeme gelen İETT otobüsleri büyük bir tehlike oluşturuyor. Son olarak Büyükçekmece istikametinde seyreden bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı.
KAZALARIN NEDENİ NE?
Peki bu kazaların nedeni ne? Uzmanlar konuyla ilgili 3 temel başlığa dikkat çekiyor.
O 3 başlık şu şekilde;
♦️Şoförler yeterli eğitim almıyor.
♦️Şoförler, olması gerekenden daha uzun süre direksiyon başında kalıyorlar.
♦️Araç bakımları ihmal ediliyor.
Ağır Vasıta Eğitmeni Engin Topal, şoförlerin yeterli eğitim almadığına vurgu yaparak, " Şoförlerin 1 saat 2 saat eğitim değil de, en az böyle 1 aylık donanımlı bir eğitimden geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.
"ORTA KISIM SIRT OLUŞTURUYOR"
İleri ve Güvenli Sürüş Eğitmeni Rıdvan Kayacı, şunları söyledi:
Sürekli aynı güzergahta gittiği için yüklü ağır tonajlı bir araç tekerlerin bastığı yerleri çökertiyor orta kısım sırt oluşturuyor. Bu durumda da sağa beya sola doğru ufak bir yalpalama yaptığında metrobüs kontrolünü komple kaybedebiliyor.
"60 İLE GİTMESİ LAZIM"
Hız sınırına dikkat çeken Şoför Kadir Topal ise "Normal otomobillere verilen hız 80. Metrobüslerde bunun 20 sayı altında olması gerekiyor. 60 olması lazım. Ancak metrobüsler bakıldığı zaman 120 ile gidiyor" dedi.
Psikolog Ahmet Yılmaz ise yol hipnozuna dikkat çekerek, "Yol hipnozu dediğimiz bir durum oluyor. Burada artık refleksler otomatikleşmeye başlıyor. Kişinin artık orada bilinçli yaptığı şeyler otomatik pilottaymış gibi otomatik hale gelmeye başlıyor. Farkındalık o uyaranlar artık eskisi kadar dikkat etmiyor. " ifadelerini kullandı.