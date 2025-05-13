Son zamanlarda İETT otobüsü kazaları neden arttı? Uzmanlar o 3 soruna dikkat çekti

Bazen kazalar, bazen arızalar, bazen ise yangınlarla gündeme gelen İETT otobüsleri büyük bir tehlike oluşturuyor. Son olarak Büyükçekmece istikametinde seyreden bir metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 57 kişi ise yaralandı.

KAZALARIN NEDENİ NE? Peki bu kazaların nedeni ne? Uzmanlar konuyla ilgili 3 temel başlığa dikkat çekiyor. Metrobüs kazaları bitmiyor

O 3 başlık şu şekilde; ♦️Şoförler yeterli eğitim almıyor. ♦️Şoförler, olması gerekenden daha uzun süre direksiyon başında kalıyorlar. ♦️Araç bakımları ihmal ediliyor.

Ağır Vasıta Eğitmeni Engin Topal, şoförlerin yeterli eğitim almadığına vurgu yaparak, " Şoförlerin 1 saat 2 saat eğitim değil de, en az böyle 1 aylık donanımlı bir eğitimden geçmesi lazım" ifadelerini kullandı.